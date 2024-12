Xabi Alonso sull’Inter: “E’ una squadra vincente. Schick è da valutare”

Intervenuto in conferenza stampa, Xabi Alonso, tecnico del Bayer Leverkusen, ha parlato in vista della sfida di domani contro i nerazzurri: “Sappiamo di affrontare una delle squadre più forti d’Europa, ma siamo pronti”. Comincia con questo concetto la conferenza stampa di Xabi Alonso, tecnico del Bayer Leverkusen, alla vigilia del match di Champions League contro l’Inter: “È una squadra con grande continuità, sono molto solidi e hanno un’idea chiara di cosa vogliono. Sanno dove portare le partite, sono molto maturi e sarà fantastico giocare contro di loro”.

Xabi Alonso: “Non vediamo l’ora di affrontare l’Inter”

Come sta Schick?

“Si sta avvicinando alla forma migliore, si sente meglio e non lo escludiamo. Domani mattina verificheremo se sarà in grado di giocare dal 1′ o a gara in corso”.

Dove mette l’Inter dopo aver già affrontato Atalanta e Milan?

“È una squadra vincente, hanno giocato la finale di Champions League due anni fa e hanno vinto lo scudetto. Hanno un’idea molto chiara di quello che vogliono fare, controllano bene le partite perché hanno ottimi giocatori e uno dei migliori allenatori al mondo. Non vediamo l’ora di averli qui nel nostro stadio”.

Cosa cambia nell’aver contro uno come Calhanoglu?

“Non pensiamo ai singoli, ma lui è uno che ha grande impatto sul gioco. Quando giocava qui era un 10, ma il suo gioco è cambiato col tempo. È un giocatore chiave per l’Inter, così come Kimmich lo è per il Bayern”.

In quale posizione lo inserisce in un’ipotetica classifica dei registi europei?

“Non so dire una posizione esatta, ma sicuramente in alto. L’Inter ha tante soluzioni a centrocampo, sono coperti nel doppio ruolo e li valuto a livello altissimo. Non si tratta solo di essere top player, ma di giocare di squadra: l’Inter sa come pressare alto, sa giocare sul corto e sul lungo e sa lavorare sulle transizioni e sulle rotazioni che è una cosa tipica in Italia. Sarà una grande sfida, non vediamo l’ora”.

Si vede anche in Italia in futuro?

“Non chiudo nessuna porta, ma ora sono concentrato sul Bayer Leverkusen”.