Thuram eroe di una serata complicata: l’Inter passa nel finale a Berna (0-1)

Arnautovic fallisce dal dischetto il possibile vantaggio. Inzaghi vince la gara rimettendo in campo i titolarissimi. Ottima prestazione serata anche per la squadra svizzera, che tiene testa ai nerazzurri per novanta minuti.

Non un buon primo tempo per i nerazzurri. Lo Young Boys più vivo e arrembante, che prova a spingere, trovando una doppia occasione con Lakomy e Virginius. L’unica grande Inter è con Bisseck. Il difensore tedesco, imbeccato di tacco da Taremi, si ferma di fronte ad una grande chiusura di von Ballmoos, tra i protagonisti assoluti della serata di Berna.

Nella ripresa prende il via con altri ritmi. Dopo appena due minuti è Hadjam ad atterrare Dumfries in area di rigore e regalare un tiro dal dischetto alla formazione di Simone Inzaghi. Si presenta Arnautovic a battere il penalty, il quale, tuttavia, si lascia ipnotizzare dal portiere della formazione svizzera. Dopo pochissimo arriva l’altra possibilità per il vantaggio Young Boys con Monteiro, che con un guizza si libera e lascia fermo Sommer, che vede la palla stamparsi sul palo. Nel finale ci provano i nerazzurri e colpiscono nel recupero. Azione stupenda con Lautaro che trova Dimarco di tacco, bravo e metterla dove c’è Thuram pronto a piazzarla in rete. Tre punti importantissimi: Inter a quota 7 con sofferenza.

Young Boys-Inter, risultato e tabellino:

0-1

Reti: 92′ Thuram (I)

YOUNG BOYS (4-5-1): Von Ballmoos; Blum (86′ Athekame), Lauper, Benito, Hadjam; Ugrinic, Lakomy (76′ Elia), Virginius (59′ Colley), Imeri (59′ Males), Monteiro; Ganvoula (86′ Itten). All. Magnin.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard (76′ Bisseck), De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan (61′ Zieliński), Carlos Augusto (54′ Dimarco); Taremi (76′ Thuram), Arnautovic (61′ Lautaro Martinez). All. Inzaghi.