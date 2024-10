Zalewski: “Ero vicinissimo al Galatasaray, ma ora sono felice di essere rientrato in rosa nella Roma”

Nicola Zalewski, attualmente impegnato con la sua Polonia per le prossime partite di Nations League, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TVP Sport in cui parla di quanto accaduto con la società capitolina, del suo finale reintegro in prima squadra e sul rifiuto alla proposta del Galatasaray: “Non mentirò: ero molto vicino a trasferirmi al Galatasaray. C’era un’ottima offerta sul tavolo, ma ci ho pensato un po’, ho parlato con la mia famiglia e penso di aver fatto ciò che era meglio per me”.

Zalewski: “Felice di essere rientrato in rosa”

L’esterno giallorosso, appena reintegrato in rosa nonostante il rinnovo non ancora concordato, ha anche commentato il suo ritorno in campo con la maglia della Roma nella partita contro il Monza: “Recentemente ho giocato e sono rientrato normalmente in rosa e ne sono molto contento”