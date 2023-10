Thomas Zilliacus torna a pensare all’Inter. Il magnate finlandese, attraverso i social e ritwittando le parole di Fcinternews ha elogiato il lavoro di Zhang e Marotta.

Zilliacus: “Bello vedere Marotta che elogia Zhang”

Queste le sue parole riportate dal sito nerazzurro: “Bello vedere Beppe Marotta dare a Steven Zhang il merito che merita. Lui e Suning hanno trasformato l’Inter in una forza formidabile. Il prossimo proprietario dovrebbe trasformare l’Inter in una fortezza inespugnabile”. Parole che sanno di ripensamento per il magnate finlandese nei confronti dei nerazzurri?