Juventus-Lecce, le formazioni ufficiali

Ancora 3-5-2 per Max Allegri: diversi i cambi applicati dal tecnico toscano in vista della sfida contro il Lecce. Panchina per Gatti, parte dal 1′ Rugani, accanto a Bremer e Danilo; a centrocampo c’è Fagioli. In avanti Chiesa ha la meglio su Vlahovic, che non parte titolare, per affiancare Milik. D’Aversa rivoluziona le fasce: Venuti e Dorgu titolari; Oudin in mezzo al campo con Ramadani e Blin.

Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Milik. Alll. Allegri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Venuti, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Oudin, Ramadani, Blin; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa.