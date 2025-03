Attesa per gli esami di Dybala. Ieri, contro il Cagliari, è durata appena 11 minuti la partita di Paulo Dybala. L’argentino ha sostituito Soulé nel secondo tempo del match ed ha abbandonato poco dopo il campo a seguito di un forte dolore nella parte posteriore del ginocchio destro. La Roma attende con ansia l’esito degli esami strumentali.

Roma, oggi gli esami per Dybala

La Roma ha vinto una gara importante per il campionato, soprattutto ha dato una risposta positiva dopo la sconfitta in Europa, ma ha perso Dybala. L’attaccante argentino entra in campo al 64’, esce al 75’ in lacrime per un problema ai flessori dietro al ginocchio sinistro, lo stesso infortunio accusato a Bilbao.

Oggi sono previsti gli esami, ma la convocazione in nazionale albiceleste è fortemente a rischio. A fine match lo stesso tecnico romano ha dichiarato: “Mi dispiace tantissimo, non volevo rischiarlo”. Non solo l’ex Juve, per la Roma si ferma anche Rensch per un problema all’adduttore. Nessun allarme invece per Dovbyk, uscito solo per crampi muscolari, pronto già per il prossimo match.