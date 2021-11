Addio Kessié, spunta il nome della sua nuova squadra: Milan tradito

Le ultime voci di mercato dalla Francia parlano del trasferimento di Franck Kessie dal Milan al PSG, che sembra essere molto vicino.

La situazione di Kessie



Il rinnovo di contratto di Franck Kessie sembra essere ormai molto lontano.

Come riporta Pianetamilan.it, dalla Francia danno per certo il trasferimento del centrocampista Ivoriano alla corte di Pochettino. Sembrerebbe che l’entourage del giocatore ed il club francese si siano incontrati spesso in queste ultime settimane e che stiano per arrivare ad un accordo.

Kessie potrebbe dunque seguire le orme di Donnarumma passando al PSG e ormai resta soltanto da capire se si trasferirà a gennaio, o se rimarrà fino alla fine della stagione.