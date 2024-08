Adli dal Milan alla FIorentina in prestito | Cifre e dettagli dell’operazione

Yacine Adli sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Milan.

Yacine Adli alla Fiorentina sembra ormai cosa fatta. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW hanno raggiunto l’accordo per un prestito senza alcun tipo di obbligo di riscatto. Adli si trasferisce alla Fiorentina per fare il vice-Amrabat, Palladino aspetta la sua qualità.

Adli va alla Fiorentina: prestito oneroso con diritto di riscatto

L’operazione verrà chiusa sulla base di un prestito oneroso con il semplice diritto di riscatto, in favore della Fiorentina, che a fine stagione potrà dunque decidere in autonomia se prelevare il centrocampista a titolo definitivo oppure se rimandarlo al Milan. La cifra complessiva, tra prestito oneroso e opzione, sarà di 12 milioni di euro, con il francese di origine algerine che già nella giornata di domani potrebbe svolgere le visite mediche a Firenze per poi firmare il suo contratto con la Fiorentina.