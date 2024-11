Adli e Kean trascinano la Fiorentina (0-2) | Il Como vede la zona retrocessione

Il Sinigallia fa da sfondo alla suggestiva gara tra Como e Fiorentina, nonché alla sfida tattica tra i due allenatori più giovani della Serie A, Cesc Fabregas(37) e Raffaele Palladino(40). I padroni di casa hanno necessariamente bisogno di punti per potersi allontanare quanto possibile dalla zona rossa. Situazione totalmente opposta per la Viola che in caso di vittoria raggiungerebbe momentaneamente la vetta della classifica. Inizio di gara molto intenso con le squadre che provano a giocare a viso aperto. Al 20′ è la Fiorentina a passare avanti: Adli raccoglie un’ottima sponda di Beltran e con il destro firma il vantaggio ospite. Il Como prova subito ad alzare la pressione senza però trovare il pari, nonostante ci sia andato vicino con Cutrone che riceve una palla magica di Nico Paz ma, complice la marcatura di Colpani a dar fastidio, il 10 comasco spara alto. Fiorentina che resta in controllo per il resto del primo tempo.

Como-Fiorentina, i viola non si fermano più

Inizio ripresa che vede ancora i lombardi spingere sull’acceleratore e al 64′ vanno vicinissimi al gol ma trovano una clamorosa tripla respinta di David De Gea. Il portiere prima risponde a Goldaniga, sulla ribattuta fa un’altra grande parata su Barba, riuscendo infine a metterla in angolo con un ottimo intervento in anticipo ancora su Goldaniga. Tuttavia 4 minuti più tardi, sono i ragazzi di Palladino a trovare la via della rete: Sottil trova il fondo e serve in area Moise Kean che con un delizioso sinistro sul primo palo batte Audero, firmando il raddoppio in favore dei toscani. Dopo il gol gli ospiti si compattano, spegnendo sul nascere ogni iniziativa comasca. Settima vittoria di fila in campionato per la Fiorentina che aggancia Atalanta ed Inter in testa alla classifica. D’altra parte il Como vede sempre di più la zona retrocessione, essendo solamente a +1 sul Lecce che domani scenderà in campo nello scontro salvezza contro il Venezia.

Como-Fiorentina, il tabellino

0-2

Reti: 20′ Adli (F); 68′ Kean (F).

Ammoniti: 28′ Paz (C); 58′ Beltran (F); 88′ Dossena(C).

Espulsi: 91′ Dossena(C).

COMO (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Barba(78′ Jack), A. Moreno; Da Cunha(85′ Braunoder), Engelhardt(78′ Verdi); Fadera(78′ Belotti), Paz, Sala(45′ Iovine); Cutrone. A disposizione: Reina, Iovine, Baselli, Belotti, Felipe Jack, Cerri, Braunoder, Feola, Chinetti, Chiesa,Verdi. Allenatore:Fabregas.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo(80′ Kayode), Comuzzo, Ranieri(80′ Pongracic), Gosens; Cataldi(55′ Sottil), Adli; Colpani(66′ Martinez Quarta), Beltran(66′ Ikoné), Bove; Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Sottil, Mandragora, Ikoné, M. Moreno, Martinez Quarta, Kayode, Parisi, Rubino, Kouame. Allenatore: Palladino