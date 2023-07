Ag. Bonucci: “Leonardo vuole restare in bianconero ma..”

Intervenuto all’ANSA, Alessandro Lucci, noto procuratore tra i tanti di Bonucci e Florenzi, ha fatto il punto della situazione legata al difensore centrale, che è stato messo ai margini dal ds Giuntoli e da Allegri.

Lucci (ag. Bonucci): “Vogliamo la migliore soluzione per tutti”

Queste le sue parole: “Sto sentendo tante voci di mercato fantasiose su Bonucci, ma la sua principale volontà è rimanere alla Juve di cui è stato capitano fino a pochi mesi fa, per ritagliarsi il suo ruolo all’interno di un gruppo così importante”.

“E’ un calciatore di livello mondiale – spiega Lucci -, capitano azzurro e leader di una squadra come la Juve. Qualora si materializzassero situazioni di mercato, prenderemmo in considerazione soltanto opportunità all’altezza del suo livello per trovare la soluzione migliore per tutti”.