Ag. Tonali: “Contratto da 6 anni, difficile rifiutare un’offerta così. Milan forte su Frattesi”

Beppe Riso, agente di Sandro Tonali, è stato intervistato appena rientrato in Italia, dove ha fatto il punto della situazione, legata alle due trattative attuali. “Missione compiuta? Ancora no, manca ancora qualche giorno, ancora qualcosina”.

Beppe Riso: “Sandro aiuterà il Milan con questi soldi”

Il giocatore come l’ha presa?

“Il ragazzo è tranquillo, sa che quando arrivano offerte così importanti, da proprietà così importanti è difficile rifiutare sia per il club sia per il ragazzo”.

Cosa manca per l’ufficialità?

“Abbiamo raggiunto un accordo lato-giocatore, stanno definendo tra club: fatto ciò, nei prossimi giorni farà le visite mediche”.

Abbiamo letto delle lacrime quando saputo della notizia di lasciare il Milan…

“No no assolutamente, il ragazzo pensa alla nazionale”.

Mancano solo dettagli tecnici?

“Questione di bonus e dettagli tecnici, cose burocratiche. Contratto di sei anni, confermo”.