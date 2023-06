Calciomercato Milan, per Tonali al Newcastle manca solo l’annuncio | Visite mediche tra oggi e domani

Il Milan si appresta a salutare uno dei pilastri della squadra: Sandro Tonali è ad un passo dall’addio ai rossoneri per iniziare la sua nuova avventura in Premier League al Newcastle. Il centrocampista nelle prossime 48 ore sosterrà le visite mediche per gli inglesi per poi firmare il contratto.

Calciomercato Milan, affare da 70 milioni per i rossoneri

Operazione economicamente mostruosa quella che porterà Tonali dal Milan al Newcastle: i rossoneri incasseranno ben 70 milioni e per il centrocampista azzurro un contratto fino al 2029 da 7 milioni l’anno più di 2 di bonus. Manca solo l’annuncio ufficiale, poi Tonali sarà finalmente un nuovo giocatore dei Magpies.