Calciomercato Milan, torna di moda un ex della Serie A | Ecco di chi si tratta

Calciomercato Milan, torna di moda il nome di Seko Fofana

Nei mesi scorsi, il centrocampista del Lens, Seko Fofana, ex Udinese, era stato accostato ai rossoneri. Il prezzo proibitivo di 35 milioni aveva portato la dirigenza milanista a virare su altri nomi, ma la cessione di Tonali e il corposo compenso recuperato da questa potrebbero garantire un cambio di prospettiva. Il Milan cerca centrocampisti e il giocatore ivoriano potrebbe rappresentare una grande occasione.

Calciomercato Milan, Thuram per arrivare a Fofana

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, il centrocampista ivoriano è gestito dalla stessa agenzia dell’attaccante francese, Marcus Thuram, sempre più vicino al Milan. Proprio il passaggio di Thuram in rossonero potrebbe garantire un dialogo importante per portare anche l’altro assistito a Milano. Tuttavia, il Milan avrebbe già l’alternativa: Tijjani Reijnders, in forza all’AZ Alkmaar, valutato circa 20 milioni.