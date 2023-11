Sfida chiave per il cammino in Europa League di Ajax e Brighton. Le due formazioni, posizionate negli ultimi due posti della classifica nel girone, chiamate a vincere per sperare di continuare nella competizione. Il Brighton, a 4 punti, occupa il terzo posto a pari merito con l’AEK, secondo per la vittoria nello scontro diretto, ad un punto di distanza dal capolista Marsiglia. Dall’altra parte, l’Ajax, reduce da un inizio di stagione da incubo, ultimo con 2 punti, ma ancora in corsa per un posto nel prossimo turno. La gara d’andata, disputata in Inghilterra, è terminata 2-0 per gli uomini di De Zerbi con reti di Joao Pedro e Ansu Fati. Il match, in programma alle 18.45, sarà visibile su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (255) e DAZN.

Le probabili formazioni:

AJAX (4-2-3-1): Ramaj; Gaaei, Sutalo, Hato, Sosa; Taylor, van den Boomen; Berghuis, Hlynsson, Bergwijn; Brobbey. All. van ‘t Schip.

BRIGHTON (4-4-2): Steele; Veltman, van Hecke, Dunk, Milner; Mitoma, Gilmour, Gross, Adingra; Ansu Fati, Joao Pedro. All. De Zerbi.