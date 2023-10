4-2-3-1 per De Zerbi. Il tecnico italiano punta su: Steele tra i pali; Veltman, Dunk, Igor e March in difesa; Gilmour e Gross in mezzo al campo, dietro Adingra, Welbeck e Mitoma sulla trequarti; in avanti, l’unica punta, Joao Pedro.

Le probabili formazioni:

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Veltman, Dunk, Igor, March; Gilmour, Gross; Adingra, Welbeck, Mitoma; Joao Pedro. All. De Zerbi.