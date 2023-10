Il Brighton di De Zerbi ospita l’Ajax nella terza giornata valida per il gruppo B di UEFA Europa League. Inglesi e lancieri a caccia della prima vittoria stagionale in Europa: la formazione guidata dall’ex tecnico del Sassuolo ha ottenuto un solo pareggio, contro il Marsiglia, nelle prime due sfide disputate; l’Ajax, terzo, ha portato a casa due punti nelle due partite contro Marsiglia e AEK. Il match sarà visibile su Sky Sport Sport (canale 255) e DAZN, e in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Milner, Dunk, Igor, March; Baleba, Gross; Adingra, Welbeck, Mitoma; Pedro. All. De Zerbi.

AJAX (4-3-3): Gorter; Gaaei, Sutalo, Hato, Sosa; Tahirovic, Hlynsson, Taylor; Borges, Brobbey, Bergwijn. All. Steijn.