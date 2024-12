Ajax-Lazio, le probabili formazioni

La Lazio fa visita all’Ajax di Farioli, occasione per i biancocelesti di Baroni di affermarsi in Europa e confermare di esser più che una sorpresa. Lazio in campo per sorprendere, in attacco spazio a Castellanos supportato da Dia e Pedro.

Ajax – Lazio, le formazioni

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Taylor, Henderson, Fitz-Jim; Traore, Brobbey, Akpom. All. Farioli.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Patric, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella; Tchaouna, Dia, Pedro; Castellanos. All. Baroni.