Ajax-Olympique Marsiglia, probabili formazioni e dove vederla

Grande sfida nel gruppo B di Europa League: l’Ajax ospita l’Olympique Marsiglia. Olandesi non in condizioni esaltanti, solo cinque punti in quattro gare disputate, sono stati sconfitti nell’ultima gara contro il Twente, proveranno ad avere un buon avvio in Europa. Dall’altra parte, i francesi terzi in Ligue 1 con due vittorie e tre pareggi in Ligue1. L’incontro, in programma questa sera alle 21, sarà visibile, in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni:

AJAX (4-2-3-1): Gorter; Gaaei, Sutalo, Hato, Sosa; Van Den Boomen, Taylor; Borges, Mikautadze, Bergwijn; Brobbey