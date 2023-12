Il Mendizorroza si prepara ad ospitare una sfida intrigante tra Alaves e Real Madrid. Mentre il Real Madrid, sotto la guida di Carlo Ancelotti, cerca di tornare in cima alla classifica di La Liga, l’Alaves spera di riscattarsi dopo una serie di prestazioni deludenti.

Alaves-Real Madrid, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Real Madrid è favorito per la vittoria finale, con il segno 2 che oscilla intorno all’1.60 su snai e 1.58 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 4.10 mentre una vittoria dell’Alaves (segno 1) si trova anche quota 5.50. Ecco la comparazione quote di Alaves Real Madrid dei bookmakers:

Snai : Alaves (1): 5.50 Pareggio (X): 4.00 Real Madrid (2): 1.60

: Gol Gol : Alaves (1): 5.55 Pareggio (X): 4.10 Real Madrid (2): 1.65

: Sportbet : Alaves (1): 5.53 Pareggio (X): 4.05 Real Madrid (2): 1.58

:

Momento Alaves

L’Alaves di Luis Plaza sta attraversando un periodo difficile, con una recente sconfitta per 3-0 contro il Girona e solo un punto conquistato nelle ultime tre partite di campionato. L’Alaves ha un bilancio storico negativo contro il Real Madrid, avendo perso l’ultimo incontro per 3-0 e vinto solo una volta in 11 partite casalinghe contro i Blancos. L’alaves dovrà fare a meno di Aleksandar Sedlar e Giuliano Simeone per infortunio, ma avranno il ritorno di Abdel Abqar dopo la squalifica.

Momento Real Madrid

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha vinto comodamente contro il Villarreal nell’ultima partita per 4-1 e sembra pronto a visitare lo stadio di Mendizorroza. Tuttavia, la squadra affronta una lunga lista di indisponibili, con giocatori chiave come David Alaba, Ferland Mendy, Eder Militao, Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Vinicius Jr, Arda Guler e Eduardo Camavinga tutti fuori per infortunio. Joselu, ex attaccante dell’Alaves, potrebbe essere in lizza per un posto nell’attacco del Madrid

Alaves-Real Madrid, consigli e Analisi Finale