Albania – Repubblica Ceca: come vedere la partita in TV

E’ tempo di Qualificazioni agli Europei, il 12 ottobre grande sfida tra Albania e Repubblica Ceca, la gara sarà visibile su skysport.it. Il match si disputerà il 12 ottobre 2023 alle ore 20:45. L’Albania affronterà la Repubblica Ceca allo Arena Kombetare stadio di Tirana. Partita valida per le qualificazioni ai prossimi europeo, le due squadra fanno parte del Gruppo E che vede i padroni di casa al primo posto proprio davanti alla Repubblica Ceca. La formazione allenata dall’ex Inter Sylvinho punta al grande traguardo, conquistare l’accesso ai prossimi campionati europei, a testimonianza di quanto il calcio in Albania stia raggiungendo traguardi importanti. Tra i calciatori in campo spicca il nome dell’interista Asllani.