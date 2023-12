Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il pareggio della Juventus sul campo del Genoa.

Le parole di Allegri

Quanti rimpianti ci sono per non aver sfruttato le occasioni per vincere?

“Non era semplice giocare con il Genoa. E’ stata una buona prestazione, si deve crescere che per rimanere in cima si deve essere più efficaci nelle situazioni. L’avversario va ucciso, ti capita un’occasione contro e prendi gol. Nel finale dovevamo essere più lucidi e sbagliare meno. Ma è un punto importante, diamo seguito alla striscia positiva. Pensiamo al Frosinone, ma per la prestazione sono contento”.

C’è uniformità nelle decisioni degli arbitri?

“Massa ha arbitrato una buona partita. Sono molto contento, poi non do mai giudizi perchè non fa parte del mio lavoro. Ci sono episodi che vengono valutati dal Var in un modo o in un altro. Su quello è difficile avere una linea guida unica, l’episodio è soggettivo. Sei o sette anni fa dissi sull’episodio Var in Atalanta-Juve che se entriamo nelle robe soggettive è un problema. Gli arbitri sono bravi, ma le polemiche vengono fuori per forza. Non voglio parlare di questo, è normale non ci sia uniformità. Sono casi soggettivi, robe vecchie e io modestamente un po’ di anni fa l’ho detto. Ci sono falli e robe soggettive, è normale che poi a fine partita dovremmo polemizzare. Gli arbitri vanno lasciati arbitrare”.

Cosa si è sbagliato sul gol di Gudmundsson?

“Siamo stati leggeri, ma Ekuban ha fatto una giocata importante. Dispiace perchè quando hai occasioni importanti devi fare gol”.

L’assenza di Rabiot si è fatta sentire nel centrocampo di questa sera?

“Chi l’ha sostituito ha fatto una buona partita, bisognava essere più lucidi dopo l’1-0. Sull’1-1 abbiamo avuto la palla di Chiesa, si doveva essere più cattivi. Ma il calcio è questo. A Monza ti pareggiano e segni subito dopo. Ma il percorso deve andare avanti, dobbiamo stare sereni e lavorare”.

Il rigore battuto da Chiesa è stato un’ordine di scuderia o una scelta di campo?

“Scelta di campo. Vlahovic l’ha data a Chiesa e si vede che non era sereno. Anche oggi si è messo a disposizione, deve stare sereno e continuare a lavorare”.