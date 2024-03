Allegri: “McKennie e Kean nuovamente a disposizione. Rabiot torna alla prossima”

Le parole del tecnico livornese in conferenza stampa.

La conferenza di Massimiliano Allegri in vista della gara di domani contro l’Atalanta.

Sul momento dei bianconeri:

“Quando arrivi in questo momento della stagione i punti sono molto pesanti. Abbiamo fatto una buona partita a Napoli, tuttavia, senza raccogliere punti. Domani dobbiamo fare una bella partita e fare risultato, principalmente. Non sono preoccupato, ma siamo dispiaciuti per la sconfitta. Momentaneamente abbiamo raggiunti gli obiettivi che ci eravamo prefissati ad iniziato stagione. Ora dobbiamo cercare di fare il meglio possibile”.

Su McKennie:

“È a disposizione. Gli altri sono tutti più o meno a disposizione. Alcaraz è fuori, Vlahovic è squalificato e Rabiot torna la prossima settimana”.

Sull’attacco:

“Domani Milik farà molto bene. Poi è rientrato Kean. Scontro decisivo? No, non lo è”.

Sul possibile cambio modulo:

“Abbiamo fatto gli ultimi minuti con Chiesa a destra e Yildiz a sinistra. Non è questione di numeri, ma di caratteristiche dei giocatori”.

Su Yildiz e Kean:

“Yildiz sta meglio. È uno dei pochi giocatori che ha fatto il salto dalla primavera alla prima squadra. È un giocatore giovane, ma molto bravo che farà bene fino alla fine della stagione. Kean tra l’altro è un 2000 anche lui. Sta meglio ed è tornato a disposizione, ci darà molte soluzioni”.

Sul cambio di Nonge: