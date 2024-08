Amichevoli: Roma-Olympiakos, solo un pari per i giallorossi (1-1) | Bene Soulè e Le Fèe

Dall’inviato Anthony Cervoni – In un match prettamente estivo e davanti a 9112 paganti, Roma e Olympiakos si affrontano al Manlio Scopigno di Rieti per preparare la prossima stagione. Daniele De Rossi aspetta risposte soprattutto da calciatori come Bove, Abraham e Zalewski, che presto potrebbero lasciare la Capitale. Solito 4-3-3 per i giallorossi subito con le nuove novità Matias Soulè ed Enzo Le Fèe, ancora titolare. Il match si sblocca subito perchè a passare in vantaggio sono i giallorossi grazie ad un calcio di rigore assegnato in area per fallo su Abraham, con Pellegrini che trasforma prontamente. La risposta della squadra greca non si fa attendere e appena dopo 5 minuti pareggia i conti con Rodinei, sempre su calcio di rigore. Belle le iniziative prese da Soulè, che in campo si trova alla perfezione con Pellegrini, anche se il primo tempo termina così.

Soulè già incanta. Abraham da rivedere

Diversi i cambi per mister De Rossi nel secondo tempo, da El Shaarawy e Dybala passando per Smalling e Dovbyk, applaudito enormemente dai tifosi. Crescono i giallorossi soprattutto grazie alle triangolazioni tra Dybala, Soulè, El Shaarawy e Dovbyk. Il tecnico giallorosso prova Bove davanti alla difesa vista l’assenza di Paredes e nel finale inserisce Kumbulla e Pisilli, calciatore su cui l’ex centrocampista punta molto. Buone le prove di Matias Soulè ed Enzo Le Fèe, con i giallorossi che ora partiranno per l’Inghilterra in vista delle ultime due amichevoli prima della gara del 18 contro il Cagliari.