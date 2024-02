Amoruso si racconta: “Dovevo andare alla Lazio poi è saltato tutto. Vi spiego il perché”

Nicola Amoruso ex attaccante di Reggina e Juventus ha parlato ai microfoni di “TvPlay” riguardante un suo possibile approdo alla Lazio tanti anni fa, che per colpa di Lotito alla fine la trattativa saltò, le sue parole.

Lazio, Amoruso: “E’ strano che non sono mai venuto a giocare a Roma”

“Vivo a Milano, è strano che non sia venuto a giocare né qui né a Roma. Quando ero alla Reggina da due o tre anni, a un certo punto mi chiama Foti e mi dice ‘Nicola ti ho venduto alla Lazio, ho fatto tutto, contratto ecc.’. Allora mi chiama il procuratore Tullio Tinti e mi dice ‘Devo andare da Lotito perché abbiamo chiuso l’operazione’. Dopo mezz’ora mi richiama Tinti e mi dice ‘Nicola, Lotito ti vuol dare la metà di quello che guadagni ora alla Reggina’. Ho detto ‘Va bene grazie, passo e chiudo’. Infatti Tinti mi disse ‘Guarda, mi sono alzato e sono andato via, non ho parlato neanche”.