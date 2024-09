“Dopo un Fiorentina-Roma, Mourinho venne da me e mi disse: “Sei un giocatore incredibile, un giorno mi piacerebbe lavorare con te”.

Mourinho-Amrabat, c’è un particolare episodio

Con queste parole, in conferenza stampa, Sofyan Amrabat ex centrocampista della Fiorentina, ha voluto ribadire l’intenzione di Josè Mourinho di portarlo in Turchia con il club allenato dallo Special One il Fenerbahce.