Andrea Argenta nuovo opposto della Itas Trentino

Il mercato estivo di Trentino Volley fa registrare una nuova operazione in entrata che promette di essere interessante sotto tanti aspetti. Assieme a Nimir Abdel-Aziz, nel reparto degli opposti nella rosa 2020/21 ci sarà infatti anche il ventiquattrenne Andrea Argenta.

Il martello scaligero ha firmato con la Società di via Trener un contratto annuale, che gli permetterà di tornare a calcare i campi di SuperLega dopo solo una stagione di assenza, trascorsa in Serie A2 a Calci. Argenta è un giocatore che nel recente passato si è già confrontato con il massimo campionato nazionale, mostrando potenzialità importanti. Talento fisico, dotato di una buona tecnica, affinata crescendo nelle giovanili di Treviso e poi nel Club Italia, fra il 2017 ed il 2019 Andrea ha dimostrato di poter dire la sua in SuperLega, come raccontano i 129 punti messi a segno col 47% in attacco con le maglie di Modena e Ravenna. Nell’annata 2019/20, interrotta bruscamente a causa dell’Emergenza Coronavirus, era andato invece a segno 296 volte col 48% a rete con la maglia del Peimar nel torneo cadetto, figurando all’undicesimo posto nella classifica dei marcatori che aveva già vinto nella stagione 2016/17 quando giocava a Potenza Picena.

Le parole di Andrea Argenta e Angelo Lorenzetti

Arriva a Trento per crescere ancora agli ordini di Angelo Lorenzetti, che lo presenta così: “Argenta si riaffaccia sul palcoscenico della SuperLega dopo due anni di alterne fortune e pensiamo che le sue motivazioni, la sua voglia di riscatto, possano essere armi importanti al nostro servizio, quando ci sarà bisogno di lui. E’ un giocatore fisico, che ha nel muro il suo fondamentale migliore. In attacco e in battuta ha invece potenzialità ancora inespresse che vogliamo arrivare a conoscere fino in fondo”.

“Lorenzetti è stato uno dei motivi per cui ho accettato l’offerta di Trentino Volley appena mi è arrivata – ha spiegato Andrea Argenta – . Sono sicuro che con lui potrò crescere e migliorare in tutti i fondamentali, in un ambiente di cui ho sentito parlare solo in maniera positiva. La possibilità di allenarmi ad alto livello tutti i giorni in un gruppo molto competitivo d’altronde era sicuramente molto allettante. Sarà importante riuscire subito a creare la giusta alchimia con tutti, perché ci attende un campionato molto difficile e diverso da quelli precedenti, ma lo aspetto con addosso grande fiducia. Conosco già bene nuovi compagni come Giannelli e Rossini, ma sono curioso di lavorare anche con tutti gli altri”.

Argenta vestirà la maglia numero 3, come gli era accaduto a Calci e a Modena, e sarà a disposizione sin dall’avvio degli allenamenti.

La scheda di ANDREA ARGENTA

Nato a Verona, l’1 giugno 1996 205 cm, ruolo opposto

2010/11 Bluvolley Verona giov.

2011/12 Volley Treviso giov. e C

2012/13 Volley Treviso giov. e B2

2013/14 Club Italia Roma B2

2014/15 Club Italia Roma B1

2015/16 Club Italia Roma A2

2016/17 GoldenPlast Potenza Picena A2

2017/18 Azimut Modena SuperLega

2018/19 Consar Ravenna SuperLega

2019/20 Peimar Calci Serie A2

2020/21 Itas Trentino SuperLega



Palmares

Premio Badiali 2017 (Miglior Under 23 di Serie A2)

In Nazionale

10 presenze con la Nazionale Italiana