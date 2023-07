Anellucci sicuro: “Lukaku-Vlahovic? Scambio folle. Fossi nella Juventus..”

Intervistato a TMW, Claudio Anellucci, noto agente FIFA ed ex procuratore di Cavani e Dybala, ha parlato del futuro di Milinkovic-Savic e del possibile scambio tra Lukaku e Vlahovic.

Anellucci: “Cifre assurde per Milinkovic e Pogba”

Queste le sue parole: “Milinkovic e Pogba? Sono cifre folli, quelle di Milinkovic so di numeri ben diversi, ossia di almeno 33 milioni all’anno. Sono cifre che fanno tremare i polsi e uccide il mondo del calcio. Spero che questa giostra ridicola alla rincorsa delle figurine finisca presto. Trovo assurdo che la FIFA non metta fine a una vergogna come questa“.

Lukaku, crede alla Juventus in pressing sul belga?