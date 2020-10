Fan in fermento, Anna Falchi si spoglia sui social per la vittoria della Lazio: “Solo per Lui, per Ciro Immobile”.

Anna Falchi, attrice e conduttrice televisiva tifosa della Lazio, ieri a seguito della vittoria in Champions League della Lazio contro il Borussia Dortmund festeggia caricando sui social una sua foto in topless, con solo indosso i pantaloncini della squadra bianco celeste e la sciarpa.

“Falchi e aquile son tornate! Ricordate il Bild-Zeitung, il tabloid piu’ importante in Germania, che defini’ il nostro Ciro il peggiore acquisto della storia del Borussia Dortmund? Stasera Immobile ha avuto la sua rivincita. Gol, vittoria e gloria! I nostri ragazzi sono stati grandi e così li vogliamo e li sosteniamo!!! Sempre Forza Laziooooo”.

Una dedica a Ciro Immobile che con la partita di ieri ottiene una rivincita personale contro l’ex squadra, Borussia Dortmound, che lo aveva considerato il peggio acquisto della squadra.

La tifoseria laziale commenta il post di Anna Falchi scrivendo ironicamente: ” Avere una tifosa come te, trasmetterebbe la carica giusta”

Anna Falchi e la Lazio

La Falchi è sempre stata una grande sostenitrice della Lazio, promettendo di mettersi a nudo ad ogni vittoria. Ieri dopo 13 anni di assenza dai gironi di Champions League la Lazio vince 3-0 e l’attrice mantiene la sua promessa.

