Anversa-Barcellona, vista dai bookmakers | Comparazione quote e consigli

Barcellona si reca allo Stadio Bosuilstadion per affrontare il Royal Antwerp nell’ultima giornata del Gruppo H della Champions League. Mentre il Barcellona ha bisogno solo di evitare una sconfitta per assicurarsi il primo posto nel gruppo, l’Antwerp gioca per orgoglio, non avendo ancora ottenuto punti in questa fase della competizione​​.