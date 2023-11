Intervistato da Sky Sport, Marko Arnautovic, attaccante dell’Inter ha parlato a poche ore dalla sfida col Salisburgo. Queste le sue parole: “Non è stato un momento semplice per me, fisicamente ma anche mentalmente perché sono un giocatore che vuole giocare, vuole sempre stare bene e mostrare le mie qualità in campo e in queste sei settimane non ho potuto. però sono tornato e non penso al passato. Penso al futuro e il futuro per me e fare bene qua, in questo club e per questi tifosi”

“Il nostro attacco è molto forte, sono molto contento per i giocatori che giocano davanti quindi Lauti, Marcus e Sanchez. Hanno fatto un buonissimo lavoro, hanno fatto un lavoro straordinario secondo me. Non ero contento per l’infortunio ma sono contentissimo per il lavoro che hanno fatto. Ma ora siamo tutti insieme e cercheremo tutti di aiutare la squadra”.