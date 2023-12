Arsenal-Brighton, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Il match tra Arsenal e Brighton & Hove Albion si presenta come un confronto affascinante in Premier League. L’Arsenal, sotto la guida di Mikel Arteta, è alla ricerca di un riscatto dopo la sconfitta subita la scorsa settimana contro l’Aston Villa. Questa partita diventa cruciale per i Gunners, che hanno vissuto momenti controversi nell’ultimo match, tra cui una chiamata di rigore contestata e un gol annullato per mano.

L’Arsenal, che ha pareggiato contro il PSV Eindhoven in Champions League, ha ora due partite chiave in campionato, prima contro il Brighton e poi in trasferta contro il Liverpool. Il Brighton, guidato da Roberto De Zerbi, ha ottenuto il primo posto nel loro gruppo di Europa League grazie a un gol tardivo di Joao Pedro. In Premier League, tuttavia, il Brighton ha mostrato una forma altalenante e De Zerbi ha lamentato alcuni punti preziosi persi nelle recenti partite. Una vittoria a sorpresa contro l’Arsenal potrebbe avvicinare la squadra alla zona dei primi quattro posti in classifica.