Sarà battaglia all’Emirates tra Arsenal vs Wolverhampton. Un incontro carico di aspettative e passione dove l’abilità tattica dell’Arsenal incontra l’indomita resilienza dei Wolves. Il 2 dicembre 2023, all’Emirates Stadium, si assiste a un confronto tra due realtà contrastanti della Premier League: l’Arsenal, capolista con aspirazioni al titolo, contro il Wolverhampton, una squadra che ha dimostrato di poter competere anche contro le grandi, (chiedere a Pep Guardiola e a Postecoglou), nonostante una posizione più modesta in classifica.

Arsenal-Wolves, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, l’Arsenal è nettamente favorito per la vittoria, con l’1 che oscilla intorno all’1.27 su Snai, il pareggio (X) si attesta intorno al 5.75 mentre una vittoria (segno 2) del Wolverhampton è si trova anche a 10.50 su SportBet e GolGol. Ecco la comparazione quote dei bookmakers:

Snai : Arsenal (1): 1,27 Pareggio (X): 5.75 Wolverhampton (2): 11.00

: Gol Gol : Arsenal (1): 1.27 Pareggio (X): 5.70 Wolverhampton (2): 10.50

: Sportbet : Arsenal (1): 1.29 Pareggio (X): 5.80 Wolverhampton (2): 10.50

:

Momento Arsenal

L’Arsenal, guidato da Mikel Arteta, è in testa alla classifica della Premier League con 30 punti in 13 partite, segnando 27 gol e subendone 10. La squadra ha mostrato una forma impressionante, vincendo 4 delle ultime 5 partite, inclusa una vittoria per 6-0 contro il Lens in Champions League​​​​. Tuttavia, devono affrontare le sfide poste dalle assenze per infortunio di Timber, Partey, Smith-Rowe e Fabio Vieira. In difesa, tornerà White, pronto a riprendere il suo posto al fianco di Saliba, Gabriel e Zinchenko. A centrocampo, Havertz e Rice affiancheranno Jorginho, mentre in attacco si vedrà il tridente titolare composto da Saka, Gabriel Jesus e Martinelli.

Momento dei Wolves

I Wolves, al momento al 12° posto con 15 punti, hanno avuto un rendimento variabile, vincendo 2 delle ultime 5 partite in Premier League​​​​. Nonostante abbiano perso alcune delle loro stelle nel mercato, stanno lottando per mantenere una posizione sicura al di fuori della zona retrocessione. I Wolves saranno privi degli infortunati Pedro Neto e Hodge e dovranno fare a meno anche degli squalificati Mario Lemina e Joao Gomes. Craig Dawson tornerà in difesa, affiancato da Kilman e Toti Gomes. Sulle fasce, Semedo e Ait-Nouri – entrambi in dubbio – potrebbero giocare ai lati di Bellegarde, Traorè e Doyle a centrocampo. In attacco, la squadra si affiderà ai soliti Cunha ed Hee-chan.

Probabili Formazioni Arsenal-Wolves

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Magalhaes, Zinchenko; Havertz, Jorginho, Rice; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. All.: Arteta.

Wolverhampton (3-5-2): Sa; Kilman, Dawson, Gomes; Semedo, Bellegarde, Traore, Doyle, Ait-Nouri; Cunha, Hee-chan. All.: O’Neil.

Arsenal Wolverhampton; Pronostico consigliato e analisi finale

L’Arsenal, con la sua prestazione coerente e il predominio a casa, è il favorito indiscusso per questa partita. Secondo le statistiche, l’Arsenal ha vinto almeno una partita contro ciascuno dei 25 club che hanno fatto visita all’Emirates Stadium in Premier League. Kai Havertz, in particolare, è un giocatore da tenere d’occhio, avendo segnato il suo terzo gol per l’Arsenal nelle ultime tre presenze in tutte le competizioni. Anche i Wolves hanno i loro punti di forza, con Hwang Hee-chan che ha registrato 6 gol e 2 assist nelle sue ultime 10 partite. Tuttavia, la difesa migliorata dell’Arsenal, che ha mantenuto sette clean sheet in otto partite europee all’Emirates, sembra pronta a dare del filo da torcere alla squadra di O’Neil. I Wolves hanno mostrato un rendimento impressionante contro le grandi squadre questa stagione, con vittorie su Manchester City e Tottenham, ma queste vittorie sono state ottenute in casa. Al contrario, hanno avuto difficoltà in trasferta, specialmente all’Emirates. In conclusione, il pronostico consigliato per Arsenal vs Wolverhampton è una vittoria dell’Arsenal, non è esclusa la possibilità che possa subire gol, con un possibile risultato esatto di 2-0 o 3-1.