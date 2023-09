Ascoli- Palermo, probabili formazioni e dove vederla in TV

La giornata di oggi, 16 settembre, si infiammano i riflettori del calcio italiano. Non solo la Serie A riprende il via, anche la cadetteria riparte dopo lo stop per le Nazionali. Il match che apre le danza della Serie B è Ascoli-Palermo alle ore 14,00.

Qui Ascoli

L’Ascoli non ha avuto un inizio di campionato idilliaco. Con una difesa che ha fatto buchi da tutte le parti, i bianconeri, sono tra i fanalini di coda in classifica. A Bolzano Mendes aveva illuso l’Ascoli portando la sua squadra in vantaggio poco prima del riposo, ma nella ripresa è stato un assolo dei padroni di casa, che con tre reti hanno portato a casa l’incontro.

Qui Palermo

Invece il Palermo è stato bravo ad approfittare delle difficoltà della Feralpisalò per infliggerle un secco 3-0. Le firme sono di Insigne, Stulac e Di Francesco, bravi a concretizzare lo sforzo corale di una ssquadra che ha offerto un’ottima prestazione complessiva.

PROBABILI FORMAZIONI:

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Bellusci, Quaranta, Giovane; Gnahorè, Di Tacchio, Milanese; Manzari, Rodriguez; Mendes. Allenatore: Viali

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Aurelio; Henderson, Stulac, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco. Allenatore: Corini.

DOVE VEDERLA IN TV

Il match tra Ascoli-Palermo, in programma sabato 16 settembre alle ore 14,00, sarà visibile in streaming. Inoltre è possibile vedere la partita collegandosi da pc o tablet o smartphone e notebook su Dazn, oltre che in diretta tv su Sky e Now tv.it