Ascoli-Ternana, le probabili formazioni e dove vederla

L'Ascoli cerca la vittoria per rialzare la testa

Allo Stadio Cino e Lillo Del Duca, andrà in scena Ascoli–Ternana, gara valida per la sesta giornata del campionato. I marchigiani sono reduci dal pareggio esterno per 2-2 contro la Cremonese e sono quindicesimi con 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte, sei gol fatti e dieci subiti. I rossoverdi sono reduci e sono a quota, con un percorso di due partite pareggiate e quattro perse, quattro reti realizzate e otto incassate.

Ascoli-Ternana, le probabili formazioni

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Botteghin, Quaranta, Falasco; Gnahoré, Di Tacchio, Caligara; Manzari, Rodriguez; Mendes. Allenatore: Viali.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Mantovani, Capuano, Celli; Diakité, Luperini, Viviani, Pyyhtia, Corrado; Falletti, Favilli. Allenatore: Lucarelli.

Ascoli-Ternana, dove vedere la partita

L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport.