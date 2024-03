Atalanta-Bologna, Zirkzee e Ferguson ribaltano la gara (1-2) | Blindato il quarto posto

Vince il Bologna 1-2 nella difficile trasferta del Gewiss stadium di Bergamo contro l’Atalanta, match che era importante soprattutto per la zona Champions, con questa vittoria il Bologna si porta a +5 sull’Atalanta sesta, sorpassata anche dalla Roma. La gara la decidono nel secondo tempo, dopo che all’intervallo l’Atalanta era passata in vantaggio con una rete di Lookman su ribattuta su un tiro di Zappacosta dalla destra. Bergamaschi che giocano meglio nel primo tempo, creano occasioni e sembrano essere meglio in campo rispetto al Bologna un pò sperduto, e che non trova spazi. Nel secondo tempo la chiave della partita è il calcio di rigore assegnato alla squadra di Thiago Motta, fallo di Koopmeiners ai danni del neo entrato Saelemakers che cambia la partita. Rigore trasformato da Zirkzee che spiazza Carnesecchi. Sull’onda dell’entusiasmo il Bologna poco dopo trova anche il gol del vantaggio con una splendida rete da fuori area di Ferguson. Nel finale il Bologna sfiora anche il 3-1 in totale fiducia, ci deve pensare Carnesecchi.

Atalanta-Bologna, risultato e tabellino

Risultato 1-2: 28′ Lookman (A), 57′ Zirkzee (Rig) (B), 61′ Ferguson.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini (65′ Miranchuk), Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta (62′ Holm), De Roon, Pasalic (62′ Ederson), Ruggeri (88′ Hien); Koopmeiners; De Ketelaere (65′ Scamacca), Lookman. All.Gasperini.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch (46′ Lucumí), Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian (55′ Urbanski), Freuler, Ferguson; Ndoye (87′ Aebisher), Zirkzee (81′ Odgaard), Orsolini (46′ Saelemakers). All.Thiago Motta.

Ammoniti: 6′ Posch (B), 13′ Koopmeiners (A), 64′ Holm (A), 68′ Ederson (A).