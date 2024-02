Milan, cercasi erede di Giroud: in pole Zirkzee e Sesko | Interesse anche per tre difensori

Gli obiettivi di mercato dei rossoneri per la prima punta e per un difensore centrale.

Il Milan è atteso da un finale di stagione impegnativo, in cui dovrà difendere il quarto posto e provare l’assalto all’Europa League, trofeo mai conquistato dai rossoneri. Comunque vada a finire, sono chiari gli obiettivi di mercato della squadra di Pioli. I due ruoli più ricercati sono una prima punta e un difensore centrale. Per quanto riguarda l’attacco uno tra Olivier Giroud e Luka Jovic partirà, e il sostituto dovrà essere un profilo giovane ma di alto livello. I due nomi in cima alla lista del Milan sono Joshua Zirkzee e Benjamin Sesko. L’olandese del Bologna è molto richiesto, ma potrebbe pensare di rimanere in Serie A prima di fare il salto definitivo in premier, mentre lo sloveno del Lipsia è da molto tempo nel mirino del diavolo, e il suo momento potrebbe essere arrivato. Per entrambi il prezzo di partenza oscilla intorno ai 40 milioni, ma vista la folta concorrenza potrebbe alzarsi ulteriormente.

Corsa a tre per la difesa: Lacroix, Brassier e Adarabioyo

Per il prossimo difensore centrale del Milan ci sono tre nomi in cima alla lista: Maxence Lacroix del Wolfsburg, Lilian Brassier del Brest e Tosin Adarabioyo del Fulham. Sono nomi che erano già circolati a gennaio, e in caso di spesa importante per l’attaccante l’inglese è favorito vista la possibilità di prenderlo a zero. Oltre alla punta e al difensore, che rimangono la priorità, i rossoneri stanno pensando ad acquistare un centrocampista centrale fisico e un vice Theo a sinistra.