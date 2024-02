Milan, occhi su Zirkzee e Sesko per giugno | L’olandese rimane il preferito

Il Milan è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione, visto che Giroud pilastro della squadra e trascinatore comincia ad avere un’età. Occhi su Zirkzee talento del Bologna che sta effettuando una stagione stratosferica, e sta portando i rossoblu in zona champions.

Milan, l’obiettivo é ringiovanire l’attacco

Se non dovesse arrivare Zirkzee che ha un cartellino importante, 40 milioni di euro, i rossoneri opterebbero per Sesko del Lipsia. Ma anche lo sloveno ha un costo importante, ed è difficile pensare di spendere meno di 40 milioni se il Milan vorrà accaparrarsi una punta giovane e promettente. Sulle possibili partenze Giroud potrebbe partire visti i suoi 37 anni, mentre per Jovic potrebbe esserci il rinnovo, visto il suo buon rendimento in questa stagione.