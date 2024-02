Milan, tutto su Zirkzee | L’attaccante obiettivo numero uno di Moncada

Joshua Zirkzee, il numero nove del Bologna che in questa stagione è indubbiamente esploso, è uno dei giocatori su cui il Milan punta nel mercato dei trasferimenti di quest’estate.

Milan, attenzione al Bayern Monaco

Tuttavia, prima del possibile acquisto da parte del Milan, il bilancio di tutto è nelle mani del Bayern Monaco, che ha una clausola di riacquisto del valore di 40 milioni. Anche se la squadra tedesca non la esercitasse, riceverebbe comunque il 50% del ricavo che il Bologna otterrebbe per la cessione dell’olandese. Per questo Zirkzee non sarebbe valutato meno di Hojlund, che l‘Atalanta ha venduto allo United per 75 milioni più 10 di bonus la scorsa estate.