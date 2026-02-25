Atalanta-Borussia Dortmund, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

A Bergamo in scena il ritorno dei playoff di Champions League tra Atalanta-Borussia Dortmund. La sfida alla New Balance Arena si giocherà oggi, 25 febbraio 2026 alle ore 18:45. L’arbitro di gara sarà lo spagnolo Sanchez. Chi passerà il turno troverà Arsenal o Bayern Monaco agli ottavi (sorteggio venerdì 28 febbraio).

Atalanta-Borussia Dortmund, probabili formazioni

L’Atalanta torna in campo in Champions League oggi, dove i nerazzurri ospitano il Borussia Dortmund nel ritorno dei playoff di coppa. A Bergamo, la squadra di Palladino è chiamata alla grande rimonta, dopo il ko per 2-0 della settimana scorsa.

Il Borussia Dortmund ha fatto il suo buon lavoro all’andata, dove i tedeschi si sono imposti 2-0 in casa. Questa sera il Dortmund potrebbe chiudere la qualificazione con poco, ma l’Atalanta di sicuro non si lascerà andare in una gara così importante.

Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Borussia Dortmund, in campo oggi:

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino

Borussia Dortmund (3-4-2-1) Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy. All. Kovac

Atalanta-Borussia Dortmund, dove vederla

La partita di Champions League tra Atalanta e Borussia Dormund in scena alla New Balance Arena alle 18:45 di oggi sarà visibile su Sky Sport. Sfida disponibile anche in streaming su Sky Go e Now.