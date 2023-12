Nonostante il passaggio del turno da prima tra le quattro in Europa League, il periodo che sta attraversando l’Atalanta non è fantasmagorico, con l’ultima sconfitta casalinga contro il Napoli che ha fatto sorgere qualche malumore tra la tifoseria. Oltre a ciò Gasperini non potrà contare su Gianluca Scamacca nella prossima gara contro il Torino.

Atalanta, Scamacca rientra nel 2024

Nella giornata di ieri, sabato 2 dicembre, Gianluca Scamacca ha accusato dei dolori, con la risonanza magnetica di questa mattina che ha evidenziato una lesione alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore di sinistra. Per l’attaccante italiano si prospetta uno stop di almeno 20-25 giorni. Dovrà dunque riassaporare il terreno di gioco nel 2024.