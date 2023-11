Inzaghi da sabato affronterà una serie di partite in trasferta. A confortare il tecnico c’è una strana circostanza, la squadra si sente più a casa in trasferta che a San Siro. Il viaggio verso Bergamo ad affrontare un’Atalanta in salute nasconde delle insidie, ad avvertimento di ciò la partita della Juve dove ha mantenuto il pareggio a fatica. L’Inter si presenterà al Gewiss senza Cuadrado e Arnautovic, il colombiano resta ancora ai box per un fastidio al tendine d’Achille che potrebbe tornare a disposizione dopo la sosta delle Nazionali, l’austriaco invece potrebbe già aggregarsi oggi al gruppo e tornare ad essere tra i convocati contro il Salisburgo. L’Atalanta ritrova a piccole gocce Scalvini, il difensore ha ritrovato il campo, allenandosi a parte. Cerca comunque di strappare la convocazione in vista dell’Inter. Per la manovra bergamasca che peccava in rifinitura, quest’anno Gasperini ha una carta in più, il nuovo punto di riferimento è Scamacca.

Probabili formazioni

Atalanta ( 3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac, Haterboer, De Roon, Ederson, Ruggeri, Koopminers, Scamacca, Lookman. All. Gasperini.

Inter (3-5-2): Somme; Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro. All. Inzaghi.