Atalanta-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Big match della settima giornata di Serie A: a Bergamo, ospite dell’Atalanta, arriva la Juventus di Max Allegri. Squadre separate da un solo punto in classifica, rispettivamente al terzo (Juventus) e quarto posto (Atalanta): i bergamaschi hanno vinto le ultime due gare disputate contro Cagliari e Verona; i bianconeri hanno ritrovato la vittoria nel turno infrasettimanale, ai danni del Lecce, riscattando la brutta sconfitta subita a Reggio Emilia dal Sassuolo. L’ultimo precedente in casa atalantina, risalente allo scorso maggio, ha visto la Juventus imporsi per 0-2 grazie alle reti di Iling-Junior e Vlahovic. Atalanta-Juventus, in programma alle 18, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.