Atalanta-Lecce, le probabili formazioni e dove vederla

Atalanta e Lecce si affrontano nella terza giornata della Serie A 2025/2026; i nerazzurri sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, così come la squadra salentina. Jurić dovrebbe scegliere il grande ex della gara, Nikola Krstović al posto dell’acciaccato Scamacca; sulle fasce spazio a Zalewski e Bellanova, mentre a centrocampo agiranno i soliti noti De Roon e Pasalić. Di Francesco risponde con un 4-3-3, dove ci saranno Tiago Gabriel e Gaspar al centro della difesa, mentre in attacco Pierotti e Tete Morente agiranno a supporto di uno tra Stulic e Camarda. La partita, in programma domenica 14 settembre alle 15:00, verrà traesmessa su DAZN.

Atalanta-Lecce, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pašalić, Zalewski; De Ketelaere, Sulemana; Krstović. All. Jurić.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Kaba; Pierotti, Camarda (Stulić), Tete Morente. All. Di Francesco.