Atalanta-Monza, probabili formazioni e dove vederla

L’Atalanta prova a riscattare la sconfitta di Frosinone

Terza giornata di Serie A: ospite dell’Atalanta, questa sera alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo, arriva il Monza. Tre punti per entrambe nelle prime due gare disputate: i bergamaschi hanno sconfitto il Sassuolo nel primo incontro, perdendo, però, il secondo a Frosinone; brianzoli che, dopo una brutta partenza a San Siro contro l’Inter, hanno ottenuto la prima vittoria contro l’Empoli. Atalanta-Monza sarà visibile su DAZN, Sky Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251), e in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini