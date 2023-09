UFFICIALE – Calciomercato Milan, Colombo vola al Monza | Ora il sostituto

Aspettando le ultime ore di calciomercato, si è concretizzato il passaggio di Lorenzo Colombo al Monza, dopo che il club brianzolo ha ceduto Petagna al Cagliari. E proprio in queste ore è arrivata l’ufficialità, con il calciatore che prima di passare da Palladino ha rinnovato il suo contratto con il club rossonero.

Calciomercato Milan, Pioli aspetta un terzo attaccante

Il calciatore ex Lecce ha chiesto il trasferimento per giocare con continuità, con il Milan che lo ha accontentato anche se ora manca sempre meno tempo per il sostituto. Tante le piste trattate a poche ore dalla fine, anche se sul gong i rossoneri potrebbero chiudere l’operazione Daka, in uscita dal Leicester.