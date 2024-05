Atalanta-Torino, le ultimissime sulle formazioni

Atalanta-Torino, i bergamaschi tornano in campo dopo l'Europa League

Queste le ultimissime in vista della sfida delle 18 tra Atalanta e Torino, con la squadra di Juric che vuole vincere per sperare ancora nell’Europa, come quella vinta mercoledì dall’Atalanta, trionfatrice contro il Bayer Leverkusen.

Atalanta-Torino, le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, Pasalic, Koopmeiners, Ruggeri; De Ketelaere, Scamacca, Lookman. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Musso, Rossi, Bonfanti, Toloi, Holm, Ederson, Hateboer, Bakker, Miranchuk, Touré.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic, Lazaro; Ricci; Pellegri, Zapata. Allenatore: Juric. A disposizione: Gemello, Popa, Dellavalle, Djidji, Lovato, Sazonov, Vojvoda, Rodriguez, Ciammaglichella, Savva, Kabic, Sanabria, Okereke.