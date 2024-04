Atalanta-Verona 2-2: Gol e assist per Scamacca ma arriva la rimonta gialloblu. Champions a rischio per la Dea

Parte forte l’Atalanta che imprime subito un ritmo elevato alla partita e viene premiata subito al 13′ grazie all’asse Koopmeiners-Scamacca dopo un ottimo recupero palla in fase offensiva dei nerazzurri. Passano solo cinque minuti e gli uomini di Gasperini raddoppiano grazie all’imbucata in campo aperto di Scamacca per Ederson che a tu per tu con Montipò non sbaglia.

Il Verona ferma l’Atalanta al Gewiss

Il Verona è vivo e a inizio secondo tempo lo dimostra con grinta e personalità. Al 56′ scappa via Suslov in contropiede che allarga per Noslin sulla sinistra, palla a rimorchio per Lazovic che calcia dai 20 metri e trova l’angolino basso alla destra di Carnesecchi. Il club veneto trova anche il pareggio al 60′ con il cross in area dalla destra di Centonze, sul primo palo arriva Noslin che anticipa una lettura non perfetta del portiere nerazzurro. Un paio di occasioni importanti per l’Atalanta nel finale ma non vengono finalizzate e i nerazzurri lasciano due punti importanti per la rincorsa Champions mentre il Verona ottiene un ottimo punto in chiave salvezza.

Tabellino del match

Reti: 13′ Scamacca, 18′ Ederson, 56′ Lazovic, 60′ Noslin

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi (63′ Kolasinac), Hien, Djimsiti; Holm (81′ Hateboer), Pasalic, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere (63′ Miranchuk), Koopmeiners; Scamacca (63′ Lookman). All. Gasperini

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze (90′ Tchatchoua), Magnani, Dawidowicz, Cabal; Folorunsho (90′ Coppola), Silva; Noslin, Suslov (77′ Vinagre), Lazovic (77′ Mitrovic); Bonazzoli (58′ Swiderski). All. Baroni

Arbitro: Juan Luca Sacchi

Ammoniti: 42′ Suslov, 83′ Silva