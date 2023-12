Atletico Madrid-Getafe, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

L’imminente scontro in La Liga tra l’Atletico Madrid e il Getafe si prospetta come una partita significativa per entrambe le squadre. L’Atletico Madrid, attualmente al quarto posto in classifica, cercherà di consolidare la propria posizione e avvicinarsi al duo in testa, mentre il Getafe, all’ottavo posto, punta a migliorare la proprio classifica e lanciarsi per un posto in Europa.

Atletico Madrid-Getafe, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, l’Atletico Madrid è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno all’1.40 su snai e 1.43 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 4.50 mentre una vittoria del Getafe (segno 2) si trova anche quota 7.70. Ecco la comparazione quote di Atletico Madrid e Getafe dei bookmakers:

Snai : Atletico Madrid (1): 1.40 Pareggio (X): 4.50 Getafe (2): 7.75

: Gol Gol : Atletico Madrid (1): 1.37 Pareggio (X): 4.56 Getafe (2): 7.80

: Sportbet : Atletico Madrid (1): 1.43 Pareggio (X): 4.47 Getafe (2): 7.70

Momento Atletico Madrid

L‘Atletico Madrid, del Cholo Simeone, ha avuto un periodo altalenante nelle recenti partite. Con 34 punti in classifica, la squadra ha vinto 11 partite, perso 4 volte e pareggiato una. Recentemente, l’Atletico ha perso 2-0 contro l’Athletic Bilbao e ha battuto l’Almeria 2-1, mostrando sia la propria forza che alcune vulnerabilità. In termini di formazione, è probabile che Axel Witsel, Pablo Barrios e Thomas Lemar giochino un ruolo chiave. Antoine Griezmann, il miglior marcatore della squadra con 9 gol in 17 partite, sarà il giocatore da tenere d’occhio​​.

Momento Getafe

Dal canto suo, il Getafe di José Bordalás Jiménez potrebbe fare affidamento su giocatori come Domingos Duarte e José Ángel Carmona per rinforzare la difesa. Borja Mayoral, con i suoi 10 gol in 17 partite, è il principale pericolo offensivo del Getafe. La squadra è nota per il suo gioco pragmatico e per la capacità di difendersi compattamente, cercando di sfruttare le occasioni in contropiede o da situazioni di palla inattiva​​.

Atletico Madrid-Getafe, consigli e Analisi Finale