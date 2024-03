Atlético Madrid-Inter, probabili formazioni e dove vederla

Ritorno degli ottavi di UEFA Champions tra Atlético Madrid e Inter. Dopo la vittoria per 1-0 di San Siro, decisiva la rete di Arnautovic, i Colchoneros sono chiamati a ribaltare il risultato per provare a raggiungere i quarti di finale. Il match, in programma domani alle 21 al Cívitas Metropolitano di Madrid, sarà visibile, in esclusiva, su Amazon Prime Video.

Atlético Madrid-Inter, le probabili formazioni

ATLÉTICO MADRID (5-3-2): Oblak; Llorente, Savic, Witsel, Hermoso, Lino; Barrios, Koke, De Paul; Griezmann, Morata. All. Simeone.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.