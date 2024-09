Attento Milan, il Galatasaray punta forte su Rabiot | I dettagli

Potrebbe non esserci un ritorno in serie A per Adrien Rabiot. Secondo quanto riportato dal sito sportivo turco Fanatik, il calciatore francese Adrien Rabiot potrebbe trasferirsi in Turchia.

Milan, Rabiot finisce in Turchia?

Seguito a lungo anche dal Milan, vista la possibile cessione in Arabia di Ismael Bennacer, il calciatore ex Juventus potrebbe volare al Galatasaray, squadra che in passato ha già pescato calciatori come Mertens, Zaniolo e Icardi. In Turchia il mercato resterà aperto fino al 13 settembre visto che la squadra di Buruk è interessata anche ad Arthur e Kostic.